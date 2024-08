Rouen. Des caméras partout pour assurer la tranquillité en ville

Veiller à la tranquillité publique, c'est l'une des missions des policiers municipaux de Rouen, notamment ceux qui travaillent au centre de supervision urbain. 24h/24, 7j/7, ils surveillent la ville grâce à la vidéoprotection : une centaine de caméras installées aux quatre coins de la ville. Différents écrans leur permettent d'avoir une vue d'ensemble, en simultané, de ce qu'il se passe dans certaines rues et certains quartiers. Ils sont dix ainsi qu'une chef de supervision à travailler au centre de supervision urbain à Rouen. "C'est ici que sont connectées toutes les caméras de la Ville", explique Kader Chékhémani, adjoint au maire en charge de la tranquillité publique, de la propreté et du stationnement. "Les caméras de vidéoprotection servent à observer l'ambiance générale en ville", précise Joffrey Garnier-Harnois, directeur adjoint de la tranquillité publique.

Visualiser des lieux stratégiques

Avec la centaine de caméras installées à Rouen, les policiers municipaux ont l'œil partout, notamment sur les centres-villes rive droite et rive gauche et les Hauts-de-Rouen. "Toute la journée, deux agents visualisent les caméras et répondent aussi à diverses sollicitations", poursuit Kader Chékhémani. Grâce à l'appui de ces caméras, ils aident également les policiers municipaux qui sont sur le terrain. Ils "les orientent et regardent de plus près certains détails". Par exemple vendredi 26 avril, "on a pu voir un groupe d'individus consommer de l'alcool sur la voie publique avec des chiens qui n'étaient pas tenus en laisse", indique Joffrey Garnier-Harnois. Les images peuvent aussi servir aux enquêtes. En 2023, les images de vidéoprotection ont fait l'objet de "572 réquisitions de la police nationale".