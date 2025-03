[Photos] Près de Rouen. Les nouveaux locaux de la police municipale seront ouverts au public

Renforcer la proximité entre la police municipale et les habitants est une volonté de la ville du Petit-Quevilly. Depuis le lundi 3 mars, les agents de la police municipale disposent de nouveaux bureaux de 230m2. Ils se situent en centre-ville, au 72 avenue Jean-Jaurès, au pied de l'esplanade Seine Innopolis et permettent d'accueillir le public.

Ce bureau situé dans les nouveaux locaux de la police municipale du Petit-Quevilly, avenue Jean-Jaurès, permet aux policiers travaillant sur la thématique des chiens mordeurs, de recenser leurs propriétaires.

Dans ce nouveau bureau, les agents de la police municipale du Petit-Quevilly peuvent rédiger leurs procédures après leurs interventions comme celles concernant les infractions routières.

Le lundi 3 mars, de nouveaux bureaux à destination des policiers municipaux du Petit-Quevilly, ont ouvert.

"On sait qu'il y a beaucoup de délinquance"

"C'est une bonne chose et c'est au bon endroit", confie Zénith Belbey, habitant du Petit-Quevilly. "On sait qu'il y a beaucoup de délinquance et de blanchiment d'argent" sur l'avenue Jean-Jaurès, explique-t-il. "Si ça peut calmer l'endroit et le rendre un peu moins bruyant, ça peut être bien. J'attends de voir ce que ça va donner dans quelque temps".

Les commerçants du quartier perçoivent eux aussi l'arrivée des nouveaux locaux policiers de façon positive. "Ça va apporter un peu de calme et de sérénité dans le quartier", assure Imran Gomez, alternant dans la boutique Amitex. "C'est important, ça permet que les gens puissent circuler en toute sécurité et aux commerçants d'être plus en sécurité", complète-t-il.

Un lieu d'accueil

"Il s'agit d'un nouveau lieu d'accueil", assure Charlotte Goujon, maire du Petit-Quevilly. En effet, les locaux de la police municipale situés au centre technique municipal existent toujours. La création de nouveaux bureaux des policiers municipaux en ville vise à "renforcer le lien entre la police municipale et les habitants", ajoute la maire.

"Avant, la seule possibilité pour les habitants de solliciter la police municipale pour des demandes d'interventions ou des renseignements se faisait par téléphone ou par mail", explique l'élue. D'où l'ouverture d'un nouveau lieu d'accueil. Il permet notamment aux usagers de s'inscrire à l'opération tranquillité vacances, demander des interventions, etc.

"Nous sommes vus et identifiés"

Pour les agents de la police municipale petit-quevillaise, l'ouverture d'un nouvel équipement améliore leurs conditions de travail. "C'est un espace adapté pour nous et il est plus spacieux", relate Michel Mi-Poudou, responsable de la police municipale au Petit-Quevilly. Il permet aussi d'accueillir le public, "cela fait partie de nos priorités".

L'un des points forts de ce bureau c'est aussi sa localisation. "On se trouve sur l'avenue Jean-Jaurès où il y a beaucoup de commerces. On devra œuvrer pour garder une tranquillité publique", confie Michel Mi-Poudou. Maintenant, nous sommes situés sur un lieu de passage, nous sommes vus et identifiés donc j'ai bon espoir que cela puisse amener le bon ordre", conclut-il.

A noter que le numéro de la police municipale du Petit-Quevilly reste inchangé : 02 35 63 75 60.