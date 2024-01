Rouen. Des travaux plus que nécessaires à la prison Bonne Nouvelle

La prison Bonne Nouvelle en piteux état ? C'est ce que dénonçaient quatre syndicats le 6 décembre dernier dans une lettre ouverte adressée à Laurent Ridel, directeur de l'administration pénitentiaire, en qualifiant la situation des infrastructures pénitentiaires de "désastreuses", y compris à Rouen. A la suite de ce courrier, le député de Seine-Maritime Damien Adam s'est rendu à la maison d'arrêt jeudi 11 janvier, pour voir ce qui se passe réellement sur le terrain.

Des problèmes qui ne datent pas d'hier

"La dernière fois, j'étais venu en 2021 et on parlait déjà des problématiques d'entretien et de travaux sur la toiture", affirme le député Damien Adam. Trois ans après, les problèmes sont les mêmes. Il ne conteste pas l'importance de réaliser les travaux d'ici les prochains mois mais, selon lui, "à terme, nous devrons déménager la prison Bonne Nouvelle, pas dans les 10 prochaines années mais au-delà". Ce qui l'a le plus interpellé pendant sa visite, "c'est l'état de vétusté de certaines cellules" dans cette maison d'arrêt ouverte depuis 1860. Consciente de la situation, la directrice de l'établissement Elise Théveny a été plus que transparente face à l'état actuel des bâtiments. "On a eu cette année une succession de désordres que j'ai fait remonter à ma hiérarchie", comme des chutes de pierres, des briques infiltrées par l'eau et des moisissures aux murs. "J'ai déjà fermé 30 cellules en début d'année", pour des problèmes d'infiltrations. Pour la directrice, il y a urgence car "la structure présente des faiblesses", notamment au niveau de certaines pierres et du toit. Heureusement, grâce à l'accord du directeur Laurent Ridel, des travaux devraient être réalisés l'an prochain au niveau des charpentes et de la toiture, pour un budget de six millions d'euros hors taxe. Mais rien n'est sûr, car tout dépend du prochain audit qui sera réalisé courant 2024 sur l'intégralité des bâtiments.