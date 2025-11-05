En ce moment LA TRIBU DE DANA MANAU
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Rouen. "Je suis seul sur scène mais multiple" : Sergi López explore l'identité dans "Non solum"

Loisir. Né sur les planches, le comédien retrouve ses premiers amours avec un spectacle de sa composition délicieusement absurde.

Publié le 05/11/2025 à 12h00
Près de Rouen. "Je suis seul sur scène mais multiple" : Sergi López explore l'identité dans "Non solum"
Sergi López séduit par sa simplicité autant que par son humanité. C'est un comédien exceptionnel, qui aime à surprendre son public. - David Ruano

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans Non solum, Sergi López incarne une incroyable galerie de personnages comme autant de versions de lui-même.

Quelle est l'histoire de ce spectacle ?

"Avec Jorge Picó nous avons donné le jour à cette pièce en 2005, d'abord en catalan, puis en français et en espagnol. Au sortir de notre formation, je fourmillais d'idées, Jorge m'a aidé à les organiser ! Ensuite j'ai vécu cette formidable histoire d'amour avec le cinéma français qui m'a éloigné de la scène, mais Non solum, qui n'a jamais cessé d'évoluer, est de retour !"

Quel est le postulat de base ?

"Nous voulions concevoir un spectacle qui ne serait qu'une performance d'acteur, même si d'emblée je voulais jouer sur scène de nombreux personnages. Ils sont tous pareils et tous différents et font tous partie de moi. Comme le titre le laisse entendre, c'est un jeu sur l'identité. Je suis seul sur scène mais multiple. Tous ces personnages que j'incarne sur scène partagent le même corps, la même voix et la même fascination pour le doute."

Comment cette histoire
se construit-elle ?

"Ce n'est pas une histoire linéaire. On oscille entre le concert et la comédie. Un boléro vient chapitrer de temps en temps le récit qui commence comme un vaudeville. Puis, quelque chose cloche et vient enrayer le récit qui évolue de plus en plus vers l'étrange et le surréalisme. Le vrai sujet c'est la condition humaine mais aussi la façon dont le doute nous habite et finalement nous construit." 

Le registre comique était-il évident ?

"L'humour n'est pas un but pour moi mais un chemin. C'est un levier indispensable pour moi, le moyen de raconter des histoires et d'aborder des sujets profonds. Car le vrai sujet de ce spectacle, c'est la solitude et la mort. Pourtant l'humour rend ce spectacle tout à fait abordable. C'est un humour absurde qui crée la surprise chez le spectateur. C'est déconcertant mais cette atmosphère permet de l'embarquer, de susciter chez lui une vive empathie."

Pratique. Le 6 novembre à 20h30 au Rive Gauche à Saint Etienne-du-Rouvray. 8 à 26€. lerivegauche76.fr.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Rouen. "Je suis seul sur scène mais multiple" : Sergi López explore l'identité dans "Non solum"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple