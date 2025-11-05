Près de Rouen. "Je suis seul sur scène mais multiple" : Sergi López explore l'identité dans "Non solum"

Dans Non solum, Sergi López incarne une incroyable galerie de personnages comme autant de versions de lui-même.

Quelle est l'histoire de ce spectacle ?

"Avec Jorge Picó nous avons donné le jour à cette pièce en 2005, d'abord en catalan, puis en français et en espagnol. Au sortir de notre formation, je fourmillais d'idées, Jorge m'a aidé à les organiser ! Ensuite j'ai vécu cette formidable histoire d'amour avec le cinéma français qui m'a éloigné de la scène, mais Non solum, qui n'a jamais cessé d'évoluer, est de retour !"

Quel est le postulat de base ?

"Nous voulions concevoir un spectacle qui ne serait qu'une performance d'acteur, même si d'emblée je voulais jouer sur scène de nombreux personnages. Ils sont tous pareils et tous différents et font tous partie de moi. Comme le titre le laisse entendre, c'est un jeu sur l'identité. Je suis seul sur scène mais multiple. Tous ces personnages que j'incarne sur scène partagent le même corps, la même voix et la même fascination pour le doute."

Comment cette histoire

se construit-elle ?

"Ce n'est pas une histoire linéaire. On oscille entre le concert et la comédie. Un boléro vient chapitrer de temps en temps le récit qui commence comme un vaudeville. Puis, quelque chose cloche et vient enrayer le récit qui évolue de plus en plus vers l'étrange et le surréalisme. Le vrai sujet c'est la condition humaine mais aussi la façon dont le doute nous habite et finalement nous construit."

Le registre comique était-il évident ?

"L'humour n'est pas un but pour moi mais un chemin. C'est un levier indispensable pour moi, le moyen de raconter des histoires et d'aborder des sujets profonds. Car le vrai sujet de ce spectacle, c'est la solitude et la mort. Pourtant l'humour rend ce spectacle tout à fait abordable. C'est un humour absurde qui crée la surprise chez le spectateur. C'est déconcertant mais cette atmosphère permet de l'embarquer, de susciter chez lui une vive empathie."

Pratique. Le 6 novembre à 20h30 au Rive Gauche à Saint Etienne-du-Rouvray. 8 à 26€. lerivegauche76.fr.