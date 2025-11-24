Alerte météo. Vigilance jaune dans la Manche : orages, vents violents… et une semaine météo contrastée dans la région

La Manche débute la semaine sous surveillance : Météo-France maintient une vigilance jaune orages jusqu'à 14h et une vigilance vents violents jusqu'à 15h, avec des rafales susceptibles d'atteindre 100 à 110km/h sur les côtes dans l'après-midi. Une perturbation active circule dans un flux de nord-ouest, apportant un ciel changeant et des averses parfois intenses.

En Seine-Maritime, le temps reste également instable : alternance de nuages, éclaircies et averses fréquentes, parfois orageuses en bord de mer. Les rafales atteindront 80 à 90km/h sous les averses les plus fortes, avec une température fraîche comprise entre 5 et 9°C selon les moments de la journée.

Un lundi rythmé par les averses : le point heure par heure

A la mi-journée : averses fortes et risque de tonnerre

De puissantes averses se forment en Manche avant de gagner le littoral. Les températures oscillent entre 6 et 9°C, avec un vent de sud-ouest déjà bien présent.

L'après-midi : pluies intenses du nord au sud

La perturbation progresse rapidement et s'accompagne d'épisodes de pluie modérée à forte. Le vent reste soutenu (jusqu'à 60km/h, voire 80km/h sous averses).

En soirée : instabilité persistante

Le vent s'oriente au nord/nord-ouest, toujours sensible, avec un ciel partagé entre averses, nuages et quelques éclaircies.

🌦 À partir de ce dimanche soir jusqu'à lundi soir, de fréquentes averses vont balayer le nord du département, notamment près des côtes du Pays de Caux, de la côte d'Albâtre, le Petit Caux et la Vallée de la Bresle. Il pourrait tomber entre 20 et 30 mm d'un axe Fécamp > Le… pic.twitter.com/10uRysTxai — Météo76 (@meteo_76) November 23, 2025

Une semaine de contrastes pour toute la Normandie

La semaine s'annonce très changeante sur l'ensemble de la Normandie, avec un temps alternant entre éclaircies, averses éparses et retours temporaires d'accalmie. Après un lundi particulièrement instable, chaque journée présentera son propre scénario météo.

Mardi 25 novembre : un temps plus calme mais encore variable

Le ciel alternera entre nuages, éclaircies et quelques averses, moins nombreuses et davantage localisées que la veille. L'ensemble de la région bénéficiera de périodes plus lumineuses, dans des températures légèrement plus douces.

Mercredi 26 novembre : risque de gel et ciel changeant

Le matin, des averses faibles et isolées sont possibles mais les éclaircies devraient dominer. L'après-midi s'annonce plus nuageuse, avec un temps généralement sec.

A noter : fort contraste thermique en Normandie, par exemple à Rouen où Météo-France prévoit 1°C mercredi matin, avant un net redoux deux jours plus tard.

Jeudi 27 novembre : une perturbation encore incertaine

Une nouvelle perturbation pourrait s'infiltrer par l'ouest de la région. Son intensité et sa trajectoire restent à confirmer mais elle pourrait apporter un ciel chargé et quelques pluies éparses.

Vendredi 28 novembre : un passage perturbé à surveiller

Une perturbation plus franche est attendue, susceptible de traverser l'ensemble de la Normandie. Les précipitations devraient être plus régulières, avant une amélioration progressive en fin de journée.

Et preuve d'un redoux marqué : à Rouen, le thermomètre devrait afficher 11°C le matin, soit 10 degrés de plus que mercredi !

Au niveau national : plusieurs départements en vigilance orange

Si la Manche reste en vigilance jaune, ailleurs en France la situation est plus tendue : sept départements ont été placés en vigilance orange pluie-inondation en raison d'un épisode pluvieux persistant. Des cumuls de 50 à 70 mm en 24h sont annoncés, avec des crues possibles sur plusieurs cours d'eau.

Météo-France et les autorités appellent à la vigilance : prudence sur les axes routiers, éviter les zones inondables et se tenir informé de l'évolution de la situation.