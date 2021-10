Rouen. Seine-Maritime : le Mouvement européen va à la rencontre des citoyens

Alors que les citoyens sont appelés aux urnes dimanche 26 mai 2019 pour élire les députés français qui siégeront au parlement européen, une association s'est beaucoup engagée ces dernières semaines. Le Mouvement européen de Seine-Maritime, qui compte 140 bénévoles de toutes sensibilités politiques, informe et sensibilise les citoyens avec des actions culturelles et éducatives. Rencontre avec son président, Philippe Thillay.

Quelles sont les actions mises en place ?

"Notre mission principale est de faire connaître l'Europe et de valoriser l'action de l'Europe auprès des citoyens. Nous avons différentes actions qui peuvent être d'ordre pédagogique avec un quiz mis en place avec l'Éducation nationale dans les écoles, collèges et lycées. Les gagnants peuvent passer trois jours auprès de la Commission européenne à Bruxelles. Nous avons créé un parcours européen, sur Internet, à l'échelle de l'agglomération rouennaise où nous montrons comment l'agglomération est en relation avec l'Europe."

Comment vous êtes-vous mobilisés pour les élections ?

"Nous avons identifié les communes de Seine-Maritime où l'abstention avait été la plus forte en 2014. Nous avons décidé d'aller sur les marchés ou à la rencontre des habitants pour essayer de les sensibiliser à l'intérêt d'aller voter et sur l'intérêt que l'Europe représente pour eux. La première des communes, c'est quand même Elbeuf où le taux d'abstention était le plus important après, on est allé à Buchy, à Gournay, à Forges-les-Eaux, sur les marchés du Havre, de Fécamp, au Tréport. On a dû faire une quinzaine de villes et on a distribué des documents pour expliquer ce que fait le parlement et comment il fonctionne."

Quel sera le rôle de l'association après les élections ?

"L'idée c'est, dans les cinq ans qui viennent, de savoir ce que l'on fait pour aller propager l'idée d'Europe et ses valeurs avec pour objectif d'inverser l'euroscepticisme. Aujourd'hui, l'Europe est à la croisée des chemins. Beaucoup de jeunes n'imaginent pas que l'Europe ne puisse pas exister, ce qui va expliquer pourquoi ils ne vont pas aller voter. Ils n'imaginent pas qu'on puisse aller se battre avec l'Allemagne. Alors qu'au final, on va le voir avec la Grande-Bretagne, ce qui a été construit peut se défaire. Au regard de l'Histoire, 70 ans d'alliance, ce n'est pas grand-chose."

