Granville. Les habitants approuvent le projet de rénovation de l'église Saint-Paul

La question était simple : "Saint-Paul, êtes-vous favorable au projet proposé ?". Le oui à la proposition de réhabilitation de cette ancienne église granvillaise en un lieu de loisirs et de restauration l'a emporté avec 79,3 % des voix. Cette consultation citoyenne était organisée par la mairie, du jeudi 15 au samedi 17 juin. En tout, 1 289 personnes ont voté, ce qui représente 13,10 % des électeurs inscrits sur les listes électorales. Les bureaux de vote étaient à la médiathèque et à l'Espace Pierre et Marie Curie

Cette manière de pouvoir s'exprimer a été plutôt appréciée par les habitants, rencontrés vendredi 16 juin.

Et maintenant ?

Les élus vont délibérer et acter ce résultat le mercredi 28 juin, lors du conseil municipal. Ils vont aussi lancer la suite du projet pour qu'il soit réalisé concrètement et voter les demandes de subventions pour le financer.