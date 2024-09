[En images]. Le Loto du patrimoine, une aubaine pour l'église Sainte-Trinité de Falaise

Construite au IXe siècle, l'église de la Sainte-Trinité de Falaise peut souffler ses 1 100 bougies. Evidemment, autant d'années, cela laisse des traces et l'édifice est aujourd'hui classé "patrimoine en péril". "Nous avions un grand projet de restauration de l'église et au bout de la troisième fois, nous avons été retenus pour le Loto du patrimoine", s'enthousiasme le maire de la ville, Hervé Maunoury. Ce loto, lancé par l'animateur Stéphane Bern, apporte une dotation de centaines de milliers d'euros à des édifices historiques ayant besoin d'être restaurés.

Le monument a subi, en plus des affres du temps, ceux des guerres de Religion et des conflits mondiaux… "Elle a perdu ses vitraux, sa flèche, ses sculptures, et n'a été que très peu restaurée." Il ne reste que très peu de vitraux.

Les messes sont encore célébrées aujourd'hui dans l'église. "Elle accueille des célébrations à la belle saison", car sinon il y fait trop froid. L'édifice sous sa forme actuelle date de 1206, après le siège de Philippe Auguste.

"Maintenant ou jamais"

Les travaux vont s'étendre sur 10 ans et coûter 3,5 millions d'euros. Grégoire Dagorn, adjoint et délégué au patrimoine, détaille : "Il faut restaurer des pierres, la structure, des balustrades et surtout sécuriser l'église." L'édifice a une riche histoire, ayant été plusieurs fois déconstruite puis reconstruite. En août 1944, les Allemands l'ont bombardée dans leur retraite alors que 300 civils se trouvaient réfugiés à l'intérieur : "La charpente et la flèche ont brûlé, mais les civils ont été sauvés grâce à l'édifice." De nombreux détails se sont effacés, des pierres se sont effritées, des gargouilles sont tombées : "Le temps passe et efface toute la beauté architecturale, soupire Grégoire Dagorn. Si nous voulons préserver sa richesse, c'est maintenant ou jamais !"

Les travaux, "à mi-chemin entre la sauvegarde et la restauration", vont commencer par le porche. Les pierres structurelles comme les gargouilles s'effritent : "Il faut agir maintenant sur tous ces détails qui font sa richesse."

Le 17 août 1944, la ville de Falaise est détruite à 80%. Les Canadiens en train de libérer la ville ont mis à l'abri les civils dans l'église. Les Allemands l'ont bombardée, mais les voûtes ont tenu, protégeant les civils.