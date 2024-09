Haras de Saint-Lô. "Un site historique, qui compte, qui vit" : cinq ans après l'incendie, un coup de pouce pour les travaux

Il fut d'abord question que le ministre de la Culture se déplace au haras de Saint-Lô, samedi 21 septembre, lors de la remise de la somme versée par la Fondation du patrimoine. Mais le contexte politique faisant, la France n'a… tout simplement pas de ministre de la Culture actuellement.

Qu'importe, Yann Adam préfère se réjouir. Ce chèque va permettre de financer en partie les travaux de reconstruction des écuries n° 3 et n° 4, détruites par un incendie dans la nuit du 11 au 12 juillet 2019.

"Ce sont des chevaux qu'il faut remettre à l'intérieur"

"C'est une belle reconnaissance, souligne le directeur du pôle hippique. C'est un site historique, qui compte, qui vit, puisqu'il y a plein de chevaux de cavaliers ici." Le montant versé dans le cadre du Loto du patrimoine n'est pas encore connu, mais pourrait osciller entre 300 000 et 400 000€.

Yann Adam s'est réjoui de voir le haras de Saint-Lô sélectionné parmi les 18 sites emblématiques au Loto du patrimoine. - Mathéo Girard

Les 2 000m² de surface couverte, partis en fumée cette nuit-là, seront redressés à l'identique. "Ce sont deux sites inscrits monuments historiques, avec lesquels on ne peut pas faire n'importe quoi, complète Yann Adam, qui précise que le fonctionnement des deux écuries ne devrait pas être chamboulé. C'est un haras, ce sont des écuries, donc ce sont des chevaux qu'il faut remettre à l'intérieur. C'est son usage."

Coût total des travaux : 3,7 millions d'euros

Le calendrier n'est pas encore arrêté, car la direction est en attente du permis de construire. "On espère une fin de chantier le plus tôt possible parce qu'on a besoin de ces écuries-là, avance Yann Adam. On espère que l'année 2025 sera une année de construction. Je ne sais pas si elle suffira, peut-être pas. Mais au moins, que ce soit une année où on voit les artisans venir et les écuries se couvrir à nouveau de leur toiture. Et retrouver cette cour d'honneur magnifique. Ces deux écuries, aujourd'hui, font tache avec leur bâche verte."

Le coût des travaux s'élève à près de 3,7 millions d'euros. Outre la partie financée par le Loto du patrimoine, l'indemnité versée par les assurances après l'incendie et l'apport des collectivités seront nécessaires. L'Etat, par la voix du ministre de la Culture Franck Riester, s'était également engagé à assumer une partie de la somme. Enfin, le haras lancera samedi un appel aux dons à destination des particuliers et des entreprises souhaitant apporter leur pierre à l'édifice.