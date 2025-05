[Photos]. Ce Granvillais vend aux enchères sa collection de bijoux Dior

Jean-Pierre Cornille est un collectionneur passionné. Ce Granvillais de 50 ans collectionne depuis 25 ans des objets de la marque Dior : bijoux, foulards, parfums, objets publicitaires… Il a décidé de vendre sa collection de près de 500 pièces aux enchères, mercredi 21 mai.

Ce collier est la première acquisition de Jean-Pierre Cornille quand il avait 25 ans. - Jean-Pierre Cornille

"Ça fait un peu plus d'un an que cette collection végète, puisqu'il n'y a plus sur le marché de pièces qui m'intéressent", explique le collectionneur. Il sent qu'il est arrivé au bout de sa collection. Pour l'acheteur, il a un profil en tête. "Une entité qui va pouvoir faire vivre cette collection", espère-t-il. Il pense à un musée ou des personnes prêtent à faire des expositions. "Il ne faut pas laisser ces bijoux dans une boîte", estime Jean-Pierre Cornille.

Il y a notamment de nombreux colliers et bijoux. - Jean-Pierre Cornille

Son plaisir a notamment été de prêter ses objets au musée Christian Dior de Granville. "Ça, pour moi, c'était un grand bonheur de faire profiter de la beauté de ces pièces au plus de personnes possible", conclut-il. La vente se passe chez la maison Tajan à Paris mercredi 21 mai pour une première partie et les 5 et 12 juin.

Il possède environ 500 pièces dans sa collection. - Jean-Pierre Cornille