Granville. Jean-Pierre Fleury fait découvrir la faune locale après une vie de documentaire autour du monde

Jean-Pierre Fleury pose ses valises. Ce Granvillais est né dans la cité corsaire en 1949. Après une vie de réalisateur de documentaires sur la nature, notamment avec "Histoires naturelles" sur TF1, il est de retour à Granville par "besoin de mer et d'estran". Il va publier un livre sur la faune marine de Granville et Chausey.

La nature à la télé

La passion du monde sauvage a toujours accompagné Jean-Pierre Fleury, dans sa beauté ou sa dureté. Il a pu l'expérimenter quand il faisait les bouchots en plein hiver dans sa jeunesse. Il est entré à la télévision en 1972 lors de la création de la troisième chaîne de l'ORTF pour faire des reportages. Il est ensuite devenu réalisateur de documentaires. Entre 1982 et 2009, il a réalisé plus de 300 épisodes du magazine "Histoire naturelles" pour TF1. "J'ai eu une belle vie, je n'ai jamais eu l'impression de travailler", assure-t-il. Lors de ces documentaires sur la nature, il a toujours voulu faire apprendre en s'amusant. Il a débarqué ensuite sur la chaîne du câble Season "la chaîne de la pêche, de la chasse et de la nature". De cette vie de reportage sur le terrain, il retient surtout les rencontres avec les personnes qu'il a pu interviewer.

Poulpe ou pieuvre ?

De retour dans la Manche, Jean-Pierre Fleury ne s'arrête pas de parler de nature pour autant. "J'ai toujours été à la marée", justifie-t-il. Autant dire qu'il connaît donc particulièrement bien la faune locale. "Par exemple, le tourteau, nous ici, on appelle ça un ouvé, qui vient du vieux parler norrois. Quelque chose de plus connu, mais que les gens ne savent pas, je l'ai piqué à Victor Hugo : une pieuvre pour parler du poulpe. Or, pieuvre est aussi un mot de vieux normand. Comme il était à Guernesey quand il a écrit Les Travailleurs de la mer, il entendait parler de pieuvre. Comme c'est lui qui a écrit, tout le monde s'en est emparé", raconte ce passionné.