Vire. Une violente collision entre une moto et une voiture route de Caen

Les sapeurs-pompiers du Calvados ont été mobilisés, samedi 15 novembre, pour un grave accident de la route survenu route de Caen, sur la commune nouvelle de Vire Normandie. Ils ont été alertés peu avant 18 heures, alors que venait de se produire une collision entre une voiture et une moto, impliquant trois personnes au total.

Pronostic vital engagé

Le pilote de la moto, un homme âgé de 48 ans, selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Calvados, a été grièvement blessé. L'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile a été mobilisé pour son transport en urgence absolue vers le CHU de Caen. Son pronostic vital était alors engagé.

La gendarmerie et le Service mobile d'urgence et de réanimation ont également été dépêchés sur place pour cet accident.