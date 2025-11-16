En ce moment I gotta feeling Black Eyed Peas
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Vire. Une violente collision entre une moto et une voiture route de Caen

Sécurité. Un grave accident impliquant une moto et une voiture s'est produit samedi 15 novembre, à Vire. Le pronostic vital du motard était engagé lors de son transport au CHU, par hélicoptère.

Publié le 16/11/2025 à 09h54 - Par Célia Caradec
Vire. Une violente collision entre une moto et une voiture route de Caen
Un motard a été grièvement blessé dans une collision à Vire, samedi 15 novembre. - Pixabay

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les sapeurs-pompiers du Calvados ont été mobilisés, samedi 15 novembre, pour un grave accident de la route survenu route de Caen, sur la commune nouvelle de Vire Normandie. Ils ont été alertés peu avant 18 heures, alors que venait de se produire une collision entre une voiture et une moto, impliquant trois personnes au total.

A lire aussi. Orne. Accident sur l'A28 entre un poids lourd et deux voitures, un blessé à l'hôpital

Pronostic vital engagé

Le pilote de la moto, un homme âgé de 48 ans, selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Calvados, a été grièvement blessé. L'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile a été mobilisé pour son transport en urgence absolue vers le CHU de Caen. Son pronostic vital était alors engagé.

La gendarmerie et le Service mobile d'urgence et de réanimation ont également été dépêchés sur place pour cet accident.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Viager en Ardèche
Viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Vire. Une violente collision entre une moto et une voiture route de Caen
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple