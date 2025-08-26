En ce moment Avec ou sans Jérémy FREROT
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Calvados. Le Bessin et le Virois en alerte sécheresse, des mesures de restriction d'usage de l'eau sont prises

Environnement. La préfecture du Calvados déclenche l'alerte sécheresse sur le Bessin et le Virois.

Publié le 26/08/2025 à 14h05 - Par Jimmy Joubert
Calvados. Le Bessin et le Virois en alerte sécheresse, des mesures de restriction d'usage de l'eau sont prises
Le Bessin et le Virois sont en alerte sécheresse, des mesures de restriction d'usage de l'eau ont été prises. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"En raison de la baisse importante des débits des cours d'eau dans l'ouest du département, le Bessin et le Virois sont placés en alerte sécheresse", déclare la préfecture du Calvados ce mardi 26 août. Plusieurs restrictions s'imposent donc pour les particuliers, collectivités, entreprises et exploitants agricoles.

A lire aussi. Manche. Le département en alerte sécheresse, plusieurs restrictions mises en place

Arrosage des potagers et lavage des véhicules

Du côté des particuliers, la préfecture interdit le remplissage des piscines privées ainsi que des plans d'eau de loisirs privés. L'arrosage des potagers est aussi interdit entre 11h et 18h et le lavage des véhicules se fait uniquement en stations équipées de haute pression, de recyclage ou en portique éco. La pêche en eau douce dans le Bessin et le Virois est également au programme des restrictions.

A lire aussi. Sécheresse. Découvrez les 167 communes de l'Orne concernées par des restrictions de l'usage de l'eau

Pour ce qui est des activités agricoles, économiques et collectivités, l'irrigation par aspersion des cultures est interdite en 11h et 18h. Réduction obligatoire de 5% des prélèvements en eau pour les industriels. Et l'arrosage est interdit pour les pelouses, espaces verts et jardins publics, mais aussi les terrains de sport et hippodromes entre 11h 18h. C'est entre 8h et 20h pour les golfs.

Des gestes économes et responsables

La préfecture du Calvados encourage également à "adopter des gestes économes et responsables", même en dehors des zones en alerte. A savoir que le reste du département est toujours en vigilance.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Calvados. Le Bessin et le Virois en alerte sécheresse, des mesures de restriction d'usage de l'eau sont prises
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple