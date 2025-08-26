Calvados. Le Bessin et le Virois en alerte sécheresse, des mesures de restriction d'usage de l'eau sont prises

"En raison de la baisse importante des débits des cours d'eau dans l'ouest du département, le Bessin et le Virois sont placés en alerte sécheresse", déclare la préfecture du Calvados ce mardi 26 août. Plusieurs restrictions s'imposent donc pour les particuliers, collectivités, entreprises et exploitants agricoles.

Arrosage des potagers et lavage des véhicules

Du côté des particuliers, la préfecture interdit le remplissage des piscines privées ainsi que des plans d'eau de loisirs privés. L'arrosage des potagers est aussi interdit entre 11h et 18h et le lavage des véhicules se fait uniquement en stations équipées de haute pression, de recyclage ou en portique éco. La pêche en eau douce dans le Bessin et le Virois est également au programme des restrictions.

Pour ce qui est des activités agricoles, économiques et collectivités, l'irrigation par aspersion des cultures est interdite en 11h et 18h. Réduction obligatoire de 5% des prélèvements en eau pour les industriels. Et l'arrosage est interdit pour les pelouses, espaces verts et jardins publics, mais aussi les terrains de sport et hippodromes entre 11h 18h. C'est entre 8h et 20h pour les golfs.

Des gestes économes et responsables

La préfecture du Calvados encourage également à "adopter des gestes économes et responsables", même en dehors des zones en alerte. A savoir que le reste du département est toujours en vigilance.