Sécheresse dans l'Orne. Vers un retour à la normale, sauf dans le bocage

Environnement. Si la majorité du département n'est plus concernée par des restrictions de l'usage de l'eau, ce vendredi 12 septembre, dans le bocage, une zone reste en alerte renforcée à la sécheresse et deux en vigilance.

Publié le 12/09/2025 à 16h38 - Par Simon Lebaron
Sécheresse dans l'Orne. Vers un retour à la normale, sauf dans le bocage
Dans l'Orne, la zone Egrenne-Varenne reste en alerte sécheresse renforcée. 

"La situation s'améliore globalement", rassure la préfecture. Depuis le 5 septembre, une grande partie de l'Orne n'est plus concernée par des restrictions d'usages de l'eau. Jusqu'à 167 communes ont été limitées dans leur usage cet été.

A la suite des précipitations observées ces derniers jours, la zone Sarthe-Amont n'est plus classée non plus, depuis ce vendredi 12 septembre, au titre de la sécheresse. Les zones Mayenne amont (Bagnoles-La Ferté-Macé) et Orne moyenne (Flers-Briouze) sont, elles, déclassées en vigilance sécheresse. La situation reste néanmoins encore sensible sur le secteur Egrenne-Varenne (Domfront-Tinchebray). Sur cette zone, des mesures de limitation et de restriction temporaire des usages de l'eau pour les particuliers, collectivités, industriels et agriculteurs restent en vigueur dans la vingtaine de communes concernées.

Le préfet appelle chacun, y compris ceux ne relevant pas de secteurs soumis à restrictions, à la sobriété sur la consommation en eau et à adopter des pratiques quotidiennes économes, afin de préserver la ressource.

Pratique. La liste des communes et les mesures d'usages de l'eau sont à retrouver sur vigieau.gouv.fr


