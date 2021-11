L'Aigle. Sécheresse : les premières restrictions d'eau dans l'Orne

La météo ensoleillée, la chaleur, et le manque de pluies ont contraint la Préfecture de l'Orne à placer les 22 communes des bassins de l'Avre et de l'Iton, situés à l'Est de ce département, en "alerte", avec des mesures de restriction de l'usage de l'eau.

Une trentaine de communes des bassins voisins de la Risle, la Guiel, la Charentonne sont, elles, placées en état de vigilance, qui est le dernier niveau avant la mise en oeuvre de restrictions.

