Alençon. Alerte à la pénurie d'eau dans l'est et dans l'ouest de l'Orne

Vendredi soir 23 juin 2017, la Préfecture de l'Orne publie un renforcement de la restriction de la consommation d'eau qui était déjà en vigueur depuis le premier juin, dans ce département.

Egrenne et Varenne

L'ensemble des communes du bassin de la rivière Egrenne, ainsi que de celui de la Varenne sont placées en alerte. L'arrosage des jardins, pelouses, pistes équestres et des terrains de golf sont interdits de 8h à 20h, de même que l'irrigation des vergers, pépinières, cultures maraîchères.

Avre et Iton

Les communes des basins de l'Avre et l'Iton sont en " alerte renforcée ". les mesures sont identiques à celles ci-dessus, mais sur des plages horaires plus importantes. L'arrosage des massifs de fleurs est interdit, de même que le lavage (hors station professionnelle) des véhicules, que le lavage des façades ou des terrasses, des trottoirs et des caniveaux, de même que l'usage des fontaines ou des jets d'eau et la vidange des plans d'eau. Le remplissage et la mise à niveau des piscines privées sont interdits.

Risle et Charentonne

Les communes sur les bassins de la Risle, la Guiel, la Charentonne, l'Orne moyenne, et la Mayenne sont placés en vigilance.

Différents niveaux de restrictions sont affectés à chacun de ces bassins. Ils sont consultables sur le site Internet de la préfecture de l'Orne.

A LIRE AUSSI.

Sécheresse : les premières restrictions d'eau dans l'Orne

Alerte sécheresse en Seine-Maritime : restrictions d'eau sur la majeure partie du département