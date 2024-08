[Photos] Biotropica. Découvrez les nouveaux flamants roses du parc zoologique à Val-de-Reuil

Le nombre des pensionnaires du parc zoologique Biotropica de Val-de-Reuil évolue ! Depuis le mois de juillet, de nouveaux animaux, qui captivent les visiteurs, viennent d'arriver. Ce sont les flamants roses du Chili. Ces oiseaux majestueux se distinguent par leurs longues pattes d'un rose éclatant, une caractéristique unique parmi les diverses espèces de flamants roses. Au total, 36 ont rejoint le site et d'autres devraient bientôt arriver.

"C'est un travail de longue haleine"

Ce projet a été mis en place après plusieurs années de préparation, comme le décrit Laetitia Lasalle, assistante zoologique à Biotropica : "C'est un travail de longue haleine pour faire venir ces flamants. On a travaillé sur cette espèce pendant huit ans." Ces animaux vivent en groupe. "On ne peut pas se contenter d'avoir deux ou trois animaux, cela ne fonctionne pas. Nous avons pris le temps de sélectionner les meilleurs spécimens", explique la spécialiste.

Les flamants du Chili, arrivés en juillet à Biotropica, vivent en groupe. Actuellement, ils sont au nombre de 36, et d'autres devraient les rejoindre prochainement.

Une installation adaptée

L'arrivée de ces flamants roses a nécessité des aménagements spécifiques au sein du parc. L'enclos qui les accueille a été considérablement modifié pour répondre à leurs besoins. "C'est un enclos qui était déjà présent, mais qu'on a énormément modifié," indique Laetitia Lasalle. "Dans cet espace, auparavant, des grues de Mandchourie, des animaux plutôt forestiers, s'y trouvaient. Les flamants, eux, ont besoin d'énormément de soleil et de lumière. Nous avons donc élagué, enlevé des arbres et recréé une plage", confie l'assistante zoologique. "Les flamants restent au bord des plages et créent leurs nids le long des berges. Nous avons également installé des nids artificiels pour les inciter à s'installer, et ils ont d'ailleurs commencé à créer leurs propres nids", poursuit-elle.

Le saviez-vous ? Les flamants dorment debout sur une seule patte, une manière originale pour se reposer.

Les nids des flamants roses, contrairement à ceux de nombreux autres oiseaux, sont très simples. "C'est un tas de boue," précise Laetitia Lasalle. "Ils prennent les œufs et les placent au sommet de ce tas de boue."

"Ils ne mangent pas de crevettes, mais des granulés"

Prendre soin des flamants roses à Biotropica ne s'avère pas trop compliqué, selon Laetitia Lasalle. "On leur met à manger le matin et on récupère leur gamelle le soir, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire pour cette espèce-là", livre-t-elle. "A Biotropica, ils ne mangent pas de crevettes, mais des granulés spécialement conçus pour eux, contenant toutes les protéines et tous les minéraux et pigments nécessaires pour maintenir leur belle couleur rose", ajoute cette dernière.

Grâce à ces soins attentifs et à cet environnement soigneusement aménagé, les flamants roses semblent s'acclimater parfaitement à leur nouvelle vie à Biotropica. Leur présence ajoute une touche exotique et colorée au parc. Une belle réussite également pour l'équipe, qui voit ainsi récompensés huit ans d'efforts et de passion pour ces oiseaux si élégants.

Les flamants sont installés à côté des pandas roux dans le jardin d'Asie à Biotropica.

Les loutres naines de Biotropica ont désormais de nouveaux voisins : les flamants roses du Chili.