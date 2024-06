Près de Rouen. Une nouvelle plateforme colis deLa Poste s'installe à Grand-Couronne

Elle doit remplacer la plateforme colis de Val-de-Reuil dans l'Eure, vieillissante. Une nouvelle plateforme colis de 19 000 m2 a été livrée à la Poste par P3 France, GSE et la Poste Immobilier à Grand-Couronne, près de Rouen. Cette plateforme ultramoderne, une fois aménagée, permettra de traiter environ 19 000 colis par heure et doit accompagner le développement de cette activité pour le groupe La Poste. Elle s'est installée sur un terrain de 12 hectares qui appartenait à Haropa Port. La plateforme devrait entrer en activité d'ici un an. "La plateforme a deux fonctions : dispatcher les colis au niveau national mais aussi ceux à l'échelle de l'agglomération du grand Rouen", détaille Antoine Chéneau, directeur de projet pour La Poste Immobilier.

Un bâtiment peu énergivore

La Poste immobilier met aussi en avant le caractère durable de sa plateforme. "On a du photovoltaïque sur la totalité de la toiture et de la géothermie qui nous permet de couvrir 70% de nos besoins énergétiques à l'intérieur", indique Antoine Chéneau. De quoi réduire de manière importante les émissions de CO2.