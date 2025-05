Près de Rouen. Chapelle Darblay : à l'heure du dénouement, l'énième relance de la Métropole et de la CGT au ministère pour sauver le site papetier

On ne compte plus ces lettres envoyées aux différents ministères ou au chef de l'Etat sur la question du redémarrage de Chapelle Darblay, à Grand-Couronne.

Jeudi 22 mai, Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie, Julie Lesage, maire de Grand-Couronne, et Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT ont à nouveau adressé un courrier au ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, le sommant d'agir. Car il ne manque plus que le soutien de l'Etat, via la Banque publique d'investissement (BPI), pour faire aboutir le projet. Le Canadien Fibre Excellence s'est engagé avec Veolia pour reprendre le site papetier et le transformer pour la fabrication de papier pour ondulé, du carton pour l'emballage. La capacité de recyclage du site est de 480 000 tonnes dans un rayon de 400km, dont l'agglomération parisienne. 180 emplois seraient créés si le projet pouvait aboutir.

27 millions de la BPI attendus

L'investissement nécessaire est chiffré à 274 millions d'euros et Fibre Excellence a sollicité la BPI pour un prêt de 27 millions d'euros. C'est ce qu'il manque à cette heure pour redémarrer. Interrogé sur le sujet sur TF1, le président de la République Emmanuel Macron a botté en touche, mardi 13 mai.

Le risque ? Que l'industriel finisse par se désintéresser de Chapelle Darblay. Fibre Excellence avait déjà fixé un ultimatum au mois de décembre, avant qu'un délai supplémentaire de 5 mois, jusqu'à mai donc, ne soit négocié. Selon nos informations, les discussions n'ont jamais cessé entre Fibre Excellence et les services du ministère. Le dénouement pourrait donc être imminent. "Dans le contexte actuel, l'annonce de la réalisation de ce projet industriel majeur constituerait, à n'en pas douter, un signal fort et une excellente nouvelle pour la France et l'ensemble des acteurs impliqués", conclut le courrier remis au ministère.