Grand-Couronne. 185 emplois en jeu, l'État accorde un sursis à la papeterie Chapelle Darblay

Le projet de reprise de la papeterie Chapelle Darblay à Grand-Couronne, attendu depuis cinq ans, a franchi une nouvelle étape. Le repreneur, Fibre Excellence, avait fixé un ultimatum au gouvernement, exigeant une réponse avant le vendredi 20 décembre, sous peine de se retirer du projet.

Dans la soirée de ce même jour, l'annonce est tombée : le projet bénéficiera d'un délai supplémentaire pour finaliser son financement. Selon l'AFP, le ministère de l'Industrie a précisé vendredi que cette prolongation répondait à la date butoir fixée par le candidat repreneur.

Lire aussi. Reprise de la papeterie Chapelle Darblay. La Métropole de Rouen, la CGT et Fibre Excellence attendent un signe de l'État

Une réponse du gouvernement attendue

Les maires de Rouen et de Grand-Couronne, ainsi que la CGT, avaient exhorté le mardi 17 décembre le Premier ministre François Bayrou à confirmer le soutien de l'État au projet. À défaut, près de 200 emplois potentiels liés à ce projet de recyclage du papier auraient été menacés.

"Nous avons obtenu un report de cinq mois par rapport à la date initialement fixée par Fibre Excellence [le candidat repreneur, NDLR]", a déclaré le cabinet du ministre de l'Industrie démissionnaire, Marc Ferracci. Ce dernier a également affirmé : "Dès que le contexte politique le permettra, l'État fera tout son possible pour aider à réunir le financement nécessaire à la concrétisation de ce projet industriel."

Une nouvelle unité de production et 185 emplois

Le projet prévoit une nouvelle unité de production et la création de 185 emplois directs, selon les élus et la CGT, qui ont indiqué qu'un prêt de l'État de 27 millions d'euros est nécessaire pour boucler ce projet. Veolia, numéro un mondial de l'eau et des déchets, et Fibre Excellence, premier producteur français de pâte à papier marchande, avaient acquis le site en mai 2022 pour le pérenniser et faciliter l'émergence d'un nouveau projet papetier.

Pour rappel, l'usine avait fermé en 2020, entraînant le licenciement de 228 personnes.

Avec AFP

Lire aussi. Chapelle-Darblay à Grand-Couronne. Un accord trouvé entre Veolia et Fibre Excellence pour le redémarrage du site envisagé en 2027