Chapelle-Darblay à Grand-Couronne. Un accord trouvé entre Veolia et Fibre Excellence pour le redémarrage du site envisagé en 2027

"Le projet de transformation écologique du site papetier de Grand-Couronne […] franchit une nouvelle étape", précise le groupe Fibre Excellence dans un communiqué publié, mercredi 20 décembre, sur les dernières négociations concernant la relance de la papeterie Chapelle-Darblay près de Rouen.

Un accord a été trouvé entre Veolia et Fibre Excellence pour la reprise du site. Alors que Veolia, propriétaire depuis son rachat auprès de la Métropole de Rouen en mai 2022, s'est engagé à approvisionner la papeterie de Grand-Couronne en papiers et cartons pour les dix prochaines années, Fibre Excellence, lui, va pouvoir s'installer sur le site via un bail qui doit durer jusqu'à fin 2024, le temps de préparer la reprise définitive. Il s'agit, pendant cette période, de "développer un plan de financement et de finaliser les démarches administratives nécessaires", explique Fibre Excellence.

280 millions d'euros nécessaires

"Grâce à cet accord […] Fibre Excellence peut consolider le projet de papeterie dans sa partie opérationnelle avec la reprise de l'activité et la sécurisation de l'approvisionnement du site industriel, créant ainsi un environnement propice à la recherche de financements", a déclaré de son côté Jean-François Nogrette, directeur général de Veolia France, soit 280 millions d'euros d'investissement envisagé, "dont 30 millions d'euros de fonds propres de Fibre Excellence et 30 millions d'euros de soutien public".

Trois ans pour redémarrer le site

Pour rappel, le projet consiste à la reconversion de la papeterie vers le papier pour ondulé (PPO), destiné aux emballages carton pour une production annuelle de 400 000 tonnes de PPO à terme. Et si cet accord marque, en effet, une nouvelle étape dans le dossier Chapelle Darblay, il faudra "environ 3 ans […] pour finaliser le projet", explique Fibre Excellence.