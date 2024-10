Le Havre. Business, IA, cybersécurité… Quelles thématiques pour la Semaine de la PME 2024 ?

Entre 500 et 600 visiteurs sont attendus, mercredi 16 et jeudi 17 octobre, à la Semaine de la PME organisée par la CCI Seine Estuaire au Havre. Un rendez-vous business dédié aux dirigeants des très petites et moyennes entreprises et des porteurs de projets. Pendant deux jours, ils pourront prendre part à quarante ateliers et à des rendez-vous individuels gratuits pour s'informer et se former sur divers domaines : ressources humaines, gestion, communication digitale, etc.

Pour cette 12e édition, la thématique du réseautage et du développement commercial ressort parmi les préoccupations des dirigeants. "Comment conserver ses clients, comment en chercher d'autres et assurer ainsi une forme de pérennité de l'entreprise… Les dirigeants se recentrent sur ce qui leur paraît essentiel dans une période marquée par la conjoncture économie difficile, l'incertitude politique, etc." analyse Christelle Riou, responsable du pôle événementiel à la CCI. En deuxième position, l'intelligence artificielle et ses usages figurent parmi les thématiques fortes.

Une entreprise sur deux hackée en 2023

La Semaine de la PME proposera aussi plusieurs ateliers autour de la cybersécurité. "En 2023, plus d'une entreprise sur deux a été attaquée ou a subi une tentative de cyberattaque" rappelle Christelle Riou. Quelles actions permettent de s'en prémunir ? Si c'est trop tard, comment agir ? Les dirigeants trouveront des réponses à leurs questions, même s'ils ne se sentent pas tous concernés. "Certaines entreprises pensent être trop petites pour intéresser un pirate, d'autres plus grandes s'estiment bordées en matière de cybersécurité. Or, désormais, les hackers ciblent moins et rayonnent donc très large."

En moyenne, la perte de chiffre d'affaires liée à une cyberattaque est de 15 000 euros, mais la facture peut être beaucoup plus salée. "Ce risque peut désormais s'assurer, comme on assure son entreprise contre un incendie ! souligne Christelle Riou. C'est intéressant, car une entreprise touchée peut être celle qui déploie le virus chez tous ses fournisseurs et ses clients."

Pratique. Semaine de la PME, mercredi 16 et jeudi 17 octobre de 8h30 à 19h à la CCI Seine Estuaire, quai Frissard, au Havre. Ateliers gratuits. Dîner carrousel et conférence de clôture payants. Programme complet sur semaine-pme.fr