Le Havre. Port, médecine, art… A quoi sert (déjà) l'intelligence artificielle ?

Damien Olivier est enseignant-chercheur à l'université du Havre, au sein du Laboratoire d'informatique et traitement de l'information et des systèmes (Litis). Il travaille sur l'intelligence artificielle depuis les années quatre-vingt-dix.

C'est quoi l'intelligence artificielle ?

"Il y a une définition historique et anthropomorphique qui consiste à simuler les capacités cognitives humaines (mémoire, langage, apprentissage…) et à les capturer dans des programmes pour remplacer l'homme dans ses activités. Elle s'oppose à une vision plus moderne, rationnelle, qui qualifie d'IA une entité capable de percevoir son environnement (par exemple une masse de données), d'en construire une représentation et, à partir de cette représentation, de faire des calculs qui lui permettent d'agir."

On l'utilise depuis quand ?

"Depuis les années 90 pour des applications spécifiques d'aide au diagnostic dans les secteurs bancaire, médical, l'extraction minière… On vit aujourd'hui un tournant avec l'usage de l'IA générative par le grand public. C'est une IA qui peut produire du texte, des images, photos, vidéos… Cela va modifier les métiers autant que la robotique dans l'industrie ou que le tracteur en agriculture ! Mais cela coûte très cher et son développement était jusqu'ici bloqué par les capacités de calcul, de stockage. On a vécu une évolution du matériel qui a permis cette grande évolution."

L'IA est déjà dans notre quotidien…

"Oui, par exemple dans nos voitures. Les outils de navigation étaient, au départ, des algorithmes relativement simples de parcours de graphe. Maintenant, des algorithmes apprennent de nos habitudes et font des recommandations en fonction des choix de parcours que l'on privilégie. On trouve aussi de l'IA dans les modules d'aides à la conduite, sur les voitures modernes."

Faut-il en avoir peur ?

"Je vais vous faire une réponse de Normand ! Les programmes sont de plus en plus capables de produire des choses qui n'ont pas été pensées au départ par leurs concepteurs. Quand on échange avec un chatbot (agent conversationnel), on constate que cela génère parfois des choses derrière lesquelles on peut voir du raisonnement… Voilà pour le côté inquiétant. Mais tout le monde a pu constater que, pour certaines tâches, notamment créatives, les humains font des choses plus intéressantes que l'IA. On sent bien que l'on est dans une période de bascule. Il faut surtout donc demander au législateur de penser cela, avec des garde-fous. Dans l'aviation, on ne peut pas faire voler un avion s'il n'a pas passé un certain nombre de tests… Ça n'existe pas pour ceux qui vendent des programmes d'IA, la législation vient après. Il faudrait pouvoir anticiper ou avoir une réglementation plus ferme. On pense à la protection juridique, la question des droits d'auteur, mais surtout la diffusion d'informations non vérifiées, manipulées… Je suis relativement inquiet, car on est aujourd'hui dans une guerre informationnelle."