Tancarville. La modernisation des écluses de Tancarville se poursuit

Le canal de Tancarville (Seine-Maritime) est une voie de circulation indispensable pour fluidifier le transport de marchandises entre le port du Havre et la Seine. Tous les ans, l'ouvrage accueille près de 5 000 barges fluviales et autres automoteurs. Il existe deux écluses sur le canal, à hauteur de Tancarville : l'ancienne (près du pied du pont de Tancarville) date de 1890 et mesure 238 mètres de long sur 16 mètres de large et la nouvelle construite en 1974 mesurant 203 mètres de long et 24 mètres de large. Haropa Port du Havre s'est engagé dans un programme de modernisation et de fiabilisation de ces écluses sur une période de 2016 à 2022.

Remplacement du pont de l'ancienne écluse

De septembre 2019 à janvier 2020, des travaux sont effectués sur l'ancienne écluse. Un pont piéton et routier permet actuellement le franchissement de cette ancienne écluse. La structure, vieillissante et rouillée, sera remplacée par une volée plus moderne et un pivot neuf. L'ouvrage pourra ainsi accueillir tous types de véhicules (pas plus de 20 tonnes pour l'heure) avec une voie de circulation plus large (4,50 mètres).

Pendant la durée des travaux, la navigation se fera par la nouvelle écluse exclusivement. La circulation routière et piétonne sera déviée par la nouvelle écluse et le pont du Hode.

