Cherbourg-en-Cotentin. Fêtes de fin d'année : la Marine nationale au front

Du personnel du Cross Jobourg sera mobilisé pendant les fêtes de fin d'année afin d'assurer sa mission de service public.

Le Cross Jobourg, c'est quoi ?

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) remplit ses missions de coordination des opérations de sauvetage et d'assistance en mer et de surveillance du trafic maritime sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Il est situé à Jobourg, dans La Hague, et compte un effectif de 48 personnes.

Engagement du mardi au mardi

Alban de la Presle, administrateur des affaires maritimes et coordonnateur des opérations - photo - depuis juin 2022 au Cross, précise que le personnel qui dort et vit sur place est mobilisé du mardi au mardi avec une relève assurée à 10h. Lui sera de service en tant qu'officier le week-end de Noël et le lundi 25 décembre. "Au Cross, il y a un accord entre chacun. Une année, on travaille soit à Noël, soit au Nouvel An, la deuxième année, on prend l'autre fête restante, et la troisième année, nous sommes au repos pour les fêtes."

Noël, un moment convivial

Comme ce sont les fêtes, pour que les marins assurent leur mission de service public comme l'oblige le statut de militaire tout en passant un moment "convivial" et "confortable" au Cross Jobourg, "on va avoir un repas amélioré et on va s'offrir des petits cadeaux, et nous allons continuer notre mission. Nous ne sommes pas à l'abri de nous retrouver avec une personne en difficulté et une mission de sauvetage".