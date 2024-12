Rouen. Le dépaysement est à portée de transport en commun

Les forêts recouvrent plus de 25 000ha sur l'agglomération de Rouen. Ces poumons verts sont à portée de transport en commun, avec un ticket du réseau Astuce. Le parcours de Forêt monumentale 2, expo d'œuvres monumentales à Canteleu est par exemple accessible par l'arrêt T3 Jean-Jaurès ou la ligne de bus 35 à l'arrêt Piscine Aqualoup. La forêt du Madrillet, sur 306 hectares, est aussi accessible en transport avec le bus 27 à l'arrêt Esigelec. Idem pour la forêt du bois du Roule, à l'est de Rouen avec ses chênes, bouleaux et merisiers, accessible avec la ligne 28 ou 340. Plus proche du centre-ville, une balade pittoresque le long du Robec et de l'Aubette jusqu'à Darnétal débute au niveau de l'arrêt CHU Charles Nicolle ou Saint-Hilaire.