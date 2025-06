[Photos] Week-end Maritime. Les premiers bateaux sont déjà arrivés dans le port de Caen

Le Week-end Maritime ne débute que vendredi 27 juin, mais déjà quelques bateaux sont arrivés dans le port de Caen ce mercredi 25 juin. Trois endroits seront dédiés à l'exposition des bateaux dans la ville : le bassin Saint-Pierre (port de plaisance), le quai de Normandie et le quai Gaston Lamy.

Des bateaux de grande envergure

Dans le bassin Saint-Pierre, côté quai François Mitterrand, on peut d'ores et déjà apercevoir le spectaculaire Phoenix, un voilier long de 34 mètres, et construit au Danemark en 1929.

D'autres bateaux sont visibles, comme le Charles-Marie en provenance de Granville, la Mora II, le Navi, le Julien-Germaine, ancienne chaloupe de pêche basée à Port-en-Bessin-Huppain ou encore la Neire Maôve, ce qui veut dire "mouette noire" en patois normand.

Le Charles-Marie.

La Neire Maôve.

De droite à gauche : la Mora II, le Navi, le Julien-Germaine.

Le reste des navires arrive demain

De nombreux autres navires sont déjà installés plus loin le long du canal de Caen à la mer. Jeudi 26 juin entre 10h et 16h, le reste des bateaux arrivera, dont le très attendu Belém, attendu aux alentours de 14h, qui sera amarré sur le quai Gaston Lamy.

Plus d'informations sur le site du Millénaire de Caen.

