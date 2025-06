Sorties. Des navires d'exception et des animations : Caen fête le Week-end Maritime

48 navires d'exception s'amarrent à Caen ce week-end. Mais puisqu'il n'y a pas que les bateaux à visiter lors du Week-end Maritime, découvrez notre sélection d'activités à faire, gratuites pour la plupart.

Le parcours

Débord(i)ons

Le projet Débord(i)ons explore le lien des Caennais avec l'eau, et ouvre son parcours avec deux jours de festivités vendredi 27 et samedi 28 juin à Caen. Au programme : des ateliers, rencontres toute la journée, puis des soirées la nuit tombée. Débord(io)ns propose des visites théâtralisées, qui vous feront découvrir les installations du parcours en suivant le fil de l'eau.

1 001 enfants en chœur

A partir de 18h, profitez d'une soirée au Bazarnaom, puis d'un DJ set au Cargö à 20h30 et à 22h. Une guinguette et un food-truck seront présents également. Le samedi suivra la même logique, mais avec des ateliers, rencontres, et concerts différents.

Le vendredi, sur le quai Gaston Lamy à 13h, 1 001 enfants chanteront, en référence au Millénaire de Caen. Les écoles privées de la ville se rassemblent pour un concert, accompagnées par la troupe de Monsieur Riboudlinge, le chef d'orchestre.

Le vendredi toujours, place au swing et à la fanfare pour le big band des conservatoires de la ville. Le samedi et le dimanche se produiront également d'autres chorales et groupes, dans une ambiance toujours festive.

Cinéma en plein air

et balades nature

Le vendredi et le samedi soir à 22h30 durant le Week-end Maritime, une programmation de films sur le thème de la mer vous est proposée, quai Gaston Lamy. Visionnez le film Océans le vendredi soir, puis frissonnez devant l'emblématique Les dents de la mer le samedi soir. Chaque film sera suivi d'une projection d'archives de l'INA.

Au départ de la bibliothèque Alexis de Tocqueville, munissez-vous de bonnes chaussures de marche et d'une bouteille d'eau, et profitez d'une balade commentée du sentier nature "entre terre et mer". La balade s'étend de 9h15 à 14h15.

Pratique. Programmation complète sur millenairecaen2025.fr.