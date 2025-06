[En images]. Toutes voiles dehors pour le Week-end maritime à Caen !

Le grand Week-end maritime approche à grands pas, du 27 au 29 juin. Des navires vont accoster sur les différents quais de Caen, à l'occasion du millénaire de la ville. Quarante-huit bateaux, pour les quarante-huit communes de Caen la Mer, à commencer par le célèbre Belem !

Le Flamant est un patrouilleur militaire œuvrant à la défense maritime du territoire, ses 20 marins assurent de nombreuses missions. Son port d'attache est Cherbourg, il représentera fièrement la Marine nationale. - ©DR Le Flamant

Du trois-mâts à la chaloupe

Quai François Mitterand, quai Vendeuvre, quai de Normandie, etc., les voiles font flotter bien haut au bord de l'Orne et du Canal. La flotte va arriver jeudi 26 juin, de 10h à 16h. Vendredi 27 et samedi 28 juin dès 9h, les visites seront libres et gratuites en journée. Dimanche 29 juin les navires vont descendre le canal de Caen à la mer, de 10h à 13h30.

Le Morgenster, deux-mâts de 30m de haut et 50m de longueur, ce gigantesque bateau date de 1919. Construit pour la pêche en mer du Nord, c'est un fleuron de la marine hollandaise, qui participe maintenant aux événements nautiques. - ©DR Morgenster

Découvertes et animations sont prévues, comme des concerts sur les quais, des œuvres monumentales en carton de plus d'une tonne chacune ou le retour de la Traversée de Caen à la nage, course organisée par l'Entente nautique.

Le "pailebote" Pascal Flores est un ancien bateau-pilote espagnol du début du XXe siècle. Restauré grâce à la Fondation Nao Victoria, ce voilier est devenu un navire-musée sur la marine espagnole. - ©DR Pascal Flores

Les bateaux appartiennent à des collectionneurs ou des associations. Ils vont du navire royal comme l'Hydrograaf, à la petite chaloupe comme la Sainte-Bernadette, en passant par de vieux gréements comme La Granvillaise. Leur emplacement, leur histoire et descriptif, ainsi que le programme de ce grand Week-end maritime sont à retrouver sur le site internet millenairecaen2025.com.

L'Hydrograaf est un ancien navire hydrographique (qui mesure la profondeur) de la Marine royale néerlandaise. Datant de 1910, c'est aujourd'hui un bateau d'excursion et un musée flottant. - ©DR L'Hydrograaf