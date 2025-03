Caen. Des œuvres éphémères en carton à construire… et à démolir ensemble !

Durant tout ce Millénaire de Caen, des œuvres d'art en tout genre vont fleurir dans la ville et ses alentours, tout au long de l'année. Les créations du plasticien Olivier Grossetête seront éphémères. L'artiste organise depuis près de 20 ans des "constructions monumentales participatives, avec du carton et du scotch et surtout beaucoup d'énergie humaine".

Un phare, un pont, un château…

A l'occasion du week-end maritime, qui se déroulera du 27 au 29 juin, il réalisera quatre œuvres, avec en fil rouge le lien entre Caen et l'eau. "La principale sera sur le port. On fera un phare, inspiré de ceux de la région. C'est aussi une référence à la lentille de Fresnel, inventée par Auguste Fresnel (un système d'éclairage unique pour tous les phares)." Cette œuvre située sur le port de Caen devrait atteindre 20m. Il y aura également un pont flottant sur des kayaks. Construit aussi sur le port, il sera ensuite déplacé vers le bassin de Calix. "Il devrait faire une cinquantaine de mètres", promet l'artiste. Près de Pegasus Bridge, une construction très fortement inspirée du château de Bénouville sera érigée. Enfin, une œuvre faisant penser aux maisons suédoises, offertes durant l'après-guerre, verra le jour à Colombelles. Trois temps forts seront mis en avant. D'abord, une phase en atelier, du 12 au 25 juin, "où l'on préparera tous les éléments complexes". Dans un grand hangar, jusqu'à 80 personnes par demi-journée pourront participer. Ensuite, il y a trois jours de construction, du jeudi 26 au samedi 28 juin. "Tout le monde peut venir sans problème", affirme Olivier Grossetête. Et puis, puisque ces œuvres ne sont qu'éphémères, il faudra les déconstruire dimanche 29 juin. "On va les renverser, et ensuite on saute dedans, on déchire tout, et ça part au recyclage. C'est un grand moment de 'défoulage.'" Il ne restera alors que des souvenirs… ou des photos.

