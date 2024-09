Calvados. Le mystérieux porteur masqué de la flamme olympique est… Une Normande !

Le 26 juillet dernier, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, un personnage masqué et mystérieux évoluait sur les toits de Paris, portant la flamme olympique. Parmi les neuf athlètes choisis pour incarner ce porteur, une femme : Lilou Ruel, originaire de Normandie, a été l'une des figures de cette mise en scène. La jeune championne de freerunning, membre de l'équipe de France de parkour, a révélé son rôle samedi 14 septembre.

Une révélation émouvante sur les réseaux sociaux

C'est après la parade des champions que Lilou Ruel, 21 ans, a choisi de dévoiler la nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux. "Quel honneur d'avoir incarné ce porteur de flamme mystère tant apprécié du public", a-t-elle écrit. Un message accompagné de photos de la cérémonie, où elle apparaissait vêtue du célèbre costume masqué. "Ce n'était pas que des hommes sous cette capuche", a-t-elle ajouté avec fierté, rappelant ainsi que les femmes étaient bien représentées lors de ce moment fort des JO.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lilou Ruel (@lilouruel)

Née en Normandie, championne et porteuse d'un message

Lilou Ruel est née à Mont-Saint-Aignan, en Normandie, le 9 mai 2003. Outre sa participation spectaculaire à la cérémonie d'ouverture des JO, Lilou Ruel est une athlète accomplie. Elle a remporté plusieurs compétitions de freerunning et s'entraîne quotidiennement pour continuer à progresser. A seulement 21 ans, elle incarne non seulement l'excellence sportive, mais aussi un modèle de détermination et d'engagement pour les jeunes générations. En mai 2022, après un an d'entraînement, Lilou Ruel devient la première femme à réussir le mythique saut du "Manpower" à Evry, un gap (saut entre deux immeubles) de 4,50 mètres au-dessus de 15 mètres de vide.