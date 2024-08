Calvados. J'ai parcouru les plages du D-Day en Jeep de l'époque

Doudoune, foulard et pull en laine, j'entre dans la cour de Jeep n Dodge experience à Maisons, entre Bayeux et Port-en-Bessin, sous un temps maussade et pluvieux. Bastien Ribot, l'un des deux frères fondateurs de l'entreprise, me présente les deux véhicules et leur histoire. Je grimpe dans la Jeep trois places, laissant le Dodge cinq places dans le hangar. Après un démarrage en fanfare, nous partons dans le bocage normand !

"Les véhicules militaires,

c'est tout une ambiance"

"Notre site est juste sur la ligne entre les secteurs anglais et américains, présente Bastien Ribot. Aujourd'hui, ce sera direction Longues-sur-Mer." La pluie devient battante et les essuie-glaces manuels peinent à tout évacuer. La Jeep fonce entre les champs, elle peut prendre tous les chemins possibles et atteindre une vitesse de 70km/h. Nous faisons un premier arrêt. Le guide dispose d'un classeur avec des photos d'époque et me montre une photo du paysage sous nos yeux, à l'été 1944. Le contraste est saisissant et je peine à imaginer toute l'armada qui a pu se déployer dans ces coins aujourd'hui paisibles. Nous reprenons la route, cap sur les batteries de Longues-sur-Mer ! La Jeep et sa sirène font sensation devant les classes d'élèves en visite et les touristes enjoués. "Les gens sont toujours contents et enthousiastes de voir la Jeep. Ils nous font tous des grands saluts. Et la sirène militaire, ça fait toujours son effet !", décrit Bastien Ribot. Après une visite du site, commentée et ponctuée d'anecdotes (le guide est passionné), nous longeons la côte et la falaise par des chemins de traverse.

Je regarde plus attentivement le véhicule et remarque de nombreuses inscriptions techniques peintes en jaune. Le conducteur m'explique que les caractéristiques de la Jeep sont visibles, pour l'identification mais aussi pour une plus grande efficacité de réparation. "Les véhicules militaires, c'est tout une ambiance avec l'odeur de l'essence, le bruit du moteur, l'absence de suspension… ", me fait remarquer mon guide. Dans les tours proposés, "l'idée est de faire découvrir les véhicules et l'atmosphère de rouler dans des véhicules d'époque". Effectivement, je suis dans l'ambiance, il ne me manque plus que le casque et les brodequins. En roulant sur les traces de ceux qui nous ont libérés, je me rends compte de toutes les difficultés et résistances qu'ils ont pu rencontrer, et leur courage, leur héroïsme me saisit ! Nous rentrons au hangar après une heure et demie de découverte en dehors des sentiers battus. Ma passion pour cette période est ravivée et mon respect pour ces braves, confirmé.