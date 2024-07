Normandie. Vous enviez les vélos des facteurs ? La Poste les met en vente !

Comme Kad Merad dans "Bienvenue chez les chtis", piloter un vélo de facteur est désormais possible. Depuis lundi 8 juillet, le bureau de La Poste de Rouen met en vente ses vélos. "L'idée, c'est de surprendre nos clients dans les bureaux de poste", indique Bruno Dubois, directeur de l'expérience client La Poste de la région Normandie. Grâce à cette initiative inédite, la mission semble réussie.

Des vélos robuste et mythique

En France, 28 000 facteurs utilisent ce vélo, qui se révèle robuste et fiable. Il est proposé à la vente au prix de 1 320€. C'est un engin qui a été entièrement reconditionné par l'entreprise Nouvelle attitude. Vous aurez le même vélo que votre facteur. Seule différence, la couleur : il est proposé en rouge ou en bleu. Ainsi, La Poste s'inscrit dans la tendance de la seconde main : "Ils repartent pour une nouvelle vie", ajoute Bruno Dubois, enthousiaste.

Organisée dans six bureaux en Normandie (Rouen et Caen en Seine-Maritime, Caen dans le Calvados, Cherbourg, Granville et Sainte-Mère-Eglise dans la Manche), cette initiative est un test pour le responsable : "L'objectif est de la déployer à plus grande échelle plus tard dans toute la France."

Si vous êtes intéressé, rendez-vous dans l'un des bureaux proposant les vélos pour l'essayer et l'emporter immédiatement ou optez pour une livraison à domicile via Chronopost.