Saint-Valentin. Personne ne l'avait vu venir : une ville normande détrône Paris comme capitale de l'amour !

Si vous pensiez que Paris était l'endroit idéal pour une Saint-Valentin digne d'un film à l'eau de rose, détrompez-vous ! Rouen vient de mettre un énorme stop à la capitale en raflant le titre de ville la plus romantique de France en 2025. Et oui, la Normandie est une terre de romantiques… Exit les clichés sur la tour Eiffel et les cadenas sur le pont des Arts, ici on parle maisons à colombages, ruelles pavées et restaurants cosy en bord de Seine.

Le classement qui fait trembler la Ville Lumière

C'est Holidu.fr, moteur de recherche spécialisé dans les locations de vacances, qui a analysé les volumes de recherche Google sur tout ce qui fait la Saint-Valentin parfaite : restaurants romantiques, bijouteries, cinémas, chocolatiers et fleuristes. Et Rouen a explosé le score ! Voici le podium des villes qui respirent le love en 2025 :

Rouen (Normandie) - Le romantisme à la sauce normande

(Normandie) - Le romantisme à la sauce normande La Rochelle (Nouvelle-Aquitaine) - Charme océanique et dîners au clair de lune

(Nouvelle-Aquitaine) - Charme océanique et dîners au clair de lune Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine) - Vin et romance, un duo gagnant.

Paris ? Nulle part dans le top 20…

Pourquoi Rouen fait chavirer les cœurs

La "ville aux cent clochers" n'a pas volé son titre. Imaginez : une balade main dans la main dans le centre historique, un dîner aux chandelles avec vue sur la cathédrale illuminée, et une petite halte chez un chocolatier pour finir la soirée en beauté. Vous sentez déjà les papillons dans le ventre ? Nous aussi.

Le combo gagnant d'une Saint-Valentin à Rouen

Un repas à tomber (avec des coquilles Saint-Jacques sauce calvados, sinon rien)

Un tour chez un bijoutier pour officialiser les choses ? On dit ça, on dit rien…

Un coucher de soleil sur la Seine, cliché mais efficace.

Caen, l'autre ville normande qui joue les Cupidons

Pendant que Rouen savoure sa victoire, Caen grimpe aussi dans le classement (6e place). Son secret ? Un mélange subtil entre patrimoine historique et adresses ultra-romantiques. Mention spéciale aux restos en bord de port et aux chocolatiers qui tournent à plein régime en février.

La Normandie, terre d'amour

Avec deux villes dans le top, la Normandie devient la région à surveiller pour les amoureux. La Nouvelle-Aquitaine et la région PACA sont peut-être bien placées aussi, mais elles n'ont pas une ville en top 1. Alors, la Normandie, région la plus romantique de France en 2025 ? On dirait bien que oui.