Saint-Valentin. Tatouage, urgences et plateau de fromage : les Normands racontent leurs pires (et leurs meilleurs !) 14 février

Ah, la Saint-Valentin ! Ce moment magique où l'amour flotte dans l'air (et où les fleuristes font leur plus gros chiffre d'affaires). En Normandie, on sait y faire en matière de romantisme… comme de ratés mémorables. Entre grandes déclarations, courses effrénées et rendez-vous qui tournent au vinaigre, nos Normands ont vécu des 14 février dignes d'un scénario Netflix. On vous laisse savourer.

"Ma valentine a 4 ans… et elle me manque !"

Elodie nous partage une histoire qui ferait fondre le cœur le plus cynique. Son petit garçon, Aloïs, n'a que quatre ans, mais il vit déjà sa plus belle histoire d'amour avec Emma. Problème : c'est les vacances, et il ne la voit plus. Résultat ? Il est inconsolable : "Ma valentine a 4 ans… et elle me manque !" Oui, on pleure tous devant cet amour pur et innocent. Prenons-en de la graine. Alors évidemment, on a eu de la peine pour ce petit cœur tout amoureux, et on a fait passer son message sur Tendance Ouest ce matin !

Alors ça, c'est vraiment un message qui nous fait fondre. - Alois

Pédaler pour l'amour (et les courbatures)

Lydie, elle, a misé sur le cardio pour déclarer sa flamme. En 1981, elle enfourche son vélo et parcourt 22km pour rejoindre son amoureux. Saint-Martin-des-Besaces jusqu'à Bonnemaison, aller-retour. Pas de vélo électrique, pas de GPS, juste la force de l'amour et des mollets en béton. Si ce n'est pas une preuve d'engagement, on ne sait pas ce qu'il vous faut.

Une sacrée distance ! Comme quoi l'amour fait faire des folies.

Un tatouage qui dure… comme l'amour ?

Ludovic, lui, a choisi l'encre indélébile pour prouver son amour : il s'est fait tatouer le portrait de sa femme sur l'épaule, après 32 ans ensemble. Geste romantique ou pari risqué ? Ça, c'est de l'amour qui va durer pour toujours !

Une surprise gâchée… par un planning serré

Brénda avait un amoureux attentionné. Pour la Saint-Valentin, il lui avait préparé une soirée romantique avec dîner aux chandelles. Sauf qu'elle a fini le travail en retard. En rentrant, elle trouve les bougies éteintes, l'assiette de Monsieur vide et une ambiance qui sent le "tant pis pour toi". Elle a donc dîné seule, dans son coin. Le karma des horaires décalés.

Un dîner qui devait avoir un arrière-goût amer… - Généré par IA

Un plateau de fromage… et une demande en mariage interrompue

Mylène, serveuse en restauration, a vécu un moment gênant et hilarant à la fois. Un homme, genou à terre, s'apprête à faire sa demande. Et là, paf, elle débarque avec le plateau de fromages et lâche innocemment : "Vous cherchez quelque chose ? Je peux vous aider ?" Tout le monde a ri et Madame a dit oui… et Mylène a sans doute eu le pourboire du siècle.

Soirée spa surprise… sauf que ce n'est plus une surprise

Marine (on la gardera anonyme, pour éviter tout drame) avait tout prévu : jacuzzi, massage en duo, resto. Un programme cinq étoiles pour son amoureux. Problème ? Elle a balancé le plan à Tendance Ouest ! Oups. Si vous êtes le Monsieur en question et que vous lisez ces lignes. Faites semblant d'être surpris, merci.

Et sinon, la Saint-Valentin peut aussi faire exploser des couples

Parfois, la fête des amoureux tourne au carnage. Mylène en a été témoin lors d'un dîner entre amis, où deux couples sont réunis pour la Saint Valentin. L'ambiance est chaleureuse jusqu'à ce qu'un détail gênant émerge. Un des hommes présents annonce (peut-être un peu emballé par la boisson) s'occuper des deux femmes lorsque son collègue part en déplacement. Résultat ? Malaise intersidéral, vérités balancées comme des balles de ping-pong et, probablement, une fin de soirée bien moins romantique que prévu.

Un karaoké qui finit bien

Antoine avait tout prévu pour impressionner sa dulcinée : un dîner, des fleurs et… une déclaration d'amour en karaoké (il remercie d'ailleurs ce restaurant de Caen qui a accepté son massacre). Son interprétation de Je te promets de Johnny Hallyday a failli faire fuir toute la salle, mais contre toute attente, sa copine a adoré et l'a même rejoint pour un duo. Ils sont toujours ensemble et chaque année, ils revivent cette Saint-Valentin en chanson (avec un peu plus d'entraînement vocal).

Tous les yeux rivés sur la performance catastrophique d'Antoine… Heureusement les Caennais ont le pardon facile ! - Unsplash

Un cadeau… empoisonné

Chloé pensait faire plaisir à son copain en lui offrant une boîte de chocolats artisanaux (coucou le Cacaotier). Sauf qu'elle avait oublié un petit détail : il est allergique aux fruits à coque. Résultat ? Une soirée en panique au lieu d'un dîner aux chandelles. Heureusement, plus de peur que de mal ! La morale ? Toujours vérifier les ingrédients avant de jouer les Cupidons.

Un porte-clés très (trop ?) possessif

Marie et son compagnon ont un petit différend récurrent : lui est jaloux, elle pas du tout. Pour apaiser les tensions (ou les aggraver ?), elle lui a offert un cadeau très spécial pour la Saint-Valentin : un tube d'adresse porte-clés, comme ceux qu'on met aux colliers des chiens, avec son numéro de téléphone inscrit. Histoire que si une fille tente de le séduire, elle sache tout de suite qui appeler ! Ambiance garantie.

A votre avis, il a aimé ?

La morale de l'histoire ?

Que votre Saint-Valentin soit une réussite ou un désastre, l'important, c'est d'avoir une anecdote à raconter. Et si jamais vous êtes en couple, évitez de spoiler la surprise à la radio. On dit ça, on ne dit rien.