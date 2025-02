Saint-Valentin. Quand Cupidon visite les résidences pour seniors de Cherbourg

Le 14 février est un jour bien connu des amoureux puisque c'est la Saint-Valentin. Et comme dit le dicton : "Il n'y a pas d'âge pour s'aimer." A Cherbourg, Pierre Lepley 87 ans et Françoise Perez Moreno, 79 ans, se sont rencontrés dans une résidence pour personnes âgées. A force de passer du temps ensemble, Cupidon les a repérés et il n'a pas manqué sa cible. Depuis bientôt deux ans, ils filent le parfait amour.

Une enfance commune mais sans jamais se rencontrer

Pour nos deux amoureux, l'aventure a commencé tout en douceur, dans le restaurant de la résidence. "Quand mon mari était encore en vie, nous mangions à la même table que Pierre", explique Françoise. Au décès de son époux, les places ne changent pas à table et les deux amis se rapprochent en se découvrant de nombreux points communs. "Un jour je lui demande : 'Tu connais la famille Dupont ?' Elle me répond 'Oui !' Pourtant, on ne s'étaient jamais croisés chez eux. Nous avions fait les mêmes voyages aussi", explique Pierre en souriant. "J'avais été couturière, un jour Pierre m'avait demandé de raccourcir ses pantalons, les choses se sont faites comme ça, tout en douceur", confie Françoise.

Devenus inséparables, ou presque

Depuis bientôt deux ans, comme n'importe quel autre couple, Pierre et Françoise ne se quittent presque plus. "On a chacun notre appartement. On dort ensemble mais au matin, Pierre repart pour ses soins. On se retrouve le midi, puis là on ne se quitte plus jusqu'au lendemain matin", détaille la septuagénaire. Le quotidien reste chargé : télévision, belote entre amis, moments avec leurs familles… "Nos familles viennent nous voir très souvent, ils sont très heureux pour nous." Cet été, les amoureux s'offrent d'ailleurs une seconde jeunesse avec des vacances en famille.

