Playlist anti-grisaille. Encore de la pluie en Normandie : découvrez nos six chansons pour garder le moral !

De la pluie, encore de la pluie, toujours de la pluie… La Normandie n'est pas gâtée par le ciel ces dernières semaines. Les noms des dépressions changent - Caetano, Eowyn, Ivo… - mais le ciel, lui, reste désespérément gris.

Alors, comment faire face, quand, dès le réveil, la pluie tambourine à nos fenêtres ? Tendance Ouest vous propose une playlist spéciale "anti-grisaille", de quoi supporter la pluie avec le sourire !

1 - "Umbrella", de Rihanna feat. Jay-Z (2007)

Impossible de parler de pluie sans ce tube mythique ! Sorti en 2007, Umbrella est un classique indémodable des années 2000, parfait pour chanter sous la pluie avec style.

2 - "La pluie", d'Orelsan feat. Stromae (2017)

La pluie d'Orelsan et Stromae (2018) est l'hymne parfait des jours pluvieux. Avec son texte mélancolique mais lucide, son beat entraînant et son refrain entêtant, il transforme la grisaille en ambiance relaxante et résignée. Un must sous l'averse !

3 - "As it was", de Harry Styles (2022)

Ce hit récent qui associe mélancolie et tempo entraînant. Sa mélodie dansante est idéale pour transformer la grisaille en moment pop réconfortant.

4 - "Don't stop me now", de Queen (1978)

Hymne intemporel à l'énergie positive, ce titre mythique est un remède immédiat à la morosité. Une dose de bonne humeur et de puissance rock pour braver la pluie avec le sourire !

5. "Rain on me", de Lady Gaga & Ariana Grande (2020)

Un hymne électro-pop qui transforme la pluie en une véritable célébration ! Ce duo explosif prouve que même sous l'averse, il est possible de danser et de voir la vie du bon côté.

La chanson bonus : "I will survive", de Gloria Gaynor (1978)

Parce que la pluie ne nous aura pas, autant adopter cet hymne indémodable à la résilience et à la joie de vivre. Un Gold incontournable pour chanter à tue-tête et se donner la pêche !

Et vous, quelle est votre chanson totem pour faire face à la pluie ? On attend vos suggestions !