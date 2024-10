C'est le retour des tempêtes et dépressions, automnales et hivernales. Mardi 8 et mercredi 9 octobre, la tempête Kirk traverse une partie de la France. En Normandie, de fortes pluies sont tombées, notamment dans le secteur de Bricquebec, dans la Manche. Aux Etats-Unis, l'ouragan Milton fait craindre le pire. A chaque tempête son petit nom. Mais comment sont-ils choisis ?

Comment sont nommées les tempêtes ?

Les dépressions reçoivent un nom par Météo France si elles déclenchent une alerte météo orange aux vents violents en Espagne, au Portugal, en France, en Belgique ou au Luxembourg. Le premier pays qui émet une vigilance orange gagne le droit de nommer la tempête. La liste des noms possibles est fixée en amont, puis le nom est attribué par ordre alphabétique.

Les Anglo-Saxons (Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas) ont leur propre liste. Cependant, si les services anglophones dégainent en premier, c'est leur nom qui sera choisi. Cela a par exemple été le cas pour la tempête Ciaran, en 2023. Le troisième nom de la liste "latine" est Céline, c'est Ciaran dans la liste anglaise, d'où la prononciation "Kiaranne".

• Liste des noms de tempête 2023-2024 pour l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique et le Luxembourg : Aline, Bernard, Celine, Domingos, Elisa, Frederico, Geraldine, Hipolito, Irene, Juan, Karlotta, Louis, Monica, Nelson, Olivia, Pierrick, Renata, Sancho, Tatiana, Vasco, Wilhelmina.

• Liste des noms de tempête 2023-2024 pour le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Irlande : Agnes, Babet, Ciarán, Debi, Elin, Fergus, Gerrit, Henk, Isha, Jocelyn, Kathleen, Lilian, Minnie, Nicholas, Olga, Piet, Regina, Stuart, Tamiko, Vincent, Walid.

Les tempêtes ont un nom pour mieux communiquer dessus, explique Météo France, qui ajoute que cela rend également les citoyens plus attentifs.