Seine-Maritime : les grandes marées arrivent

Les grandes marées "rendent donc les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse", rappelle la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, basée à Cherbourg. Quelques règles élémentaires sont à respecter. "Les promeneurs ne doivent pas : s'aventurer en profondeur et s'éloigner seuls d'un point de repli ou d'un abri sur la terre ferme, partir sans prévenir un membre de la famille à terre, ou une personne de leur connaissance, surestimer leur condition physique ni laisser des enfants sans surveillance".



Les promeneurs doivent "mettre tous les atouts de leur côté", ajoute la préfecture maritime : à savoir, s'informer des conditions météorologiques (tél 32 50 pour accéder à toutes les prévisions) et connaître les numéros de téléphone d'urgence avérée (18 pour les sapeurs pompiers et 112 pour le numéro d'urgence européen à partir d'un fixe ou d'un mobile).