Fécamp. Une démonstration de découpe de morue aux fêtes de la mer, une première !

Plus de 150kg de morues et 75kg de sel : l'Association des terre-neuvas de Fécamp va déployer les grands moyens, samedi 21 et dimanche 22 juin, sur le quai Bérigny. A l'occasion des fêtes de la mer, elle a invité l'association Mémoire & Patrimoine des terre-neuvas de Saint-Malo pour une démonstration de découpe de la morue comme à l'époque de la grande pêche.

"Ce sera une première, à Fécamp, se réjouit Daniel Savoye, le président de l'association fécampoise, cela va consister à enlever la tête de la morue, ouvrir le poisson, enlever l'arête principale, la laver et la saler, comme on faisait avant !" Sous la canicule normande, l'ambiance sera néanmoins un peu différente de celle que les marins de l'époque pouvaient rencontrer. "Chaque marin découpait 7 000 morues à l'heure, pendant douze heures de travail ! En bout de chaîne, le mousse, à 14 ans, avait 7 000 morues à laver, les mains dans l'eau froide, entre 0°C et 4°C", rappelle Daniel Savoye.

Daniel Savoye : une découpe de morue, c'est quoi ? Impossible de lire le son.

Des visites du parc éolien

La démonstration aura lieu dans l'après-midi, samedi et dimanche. On pourra aussi, à l'occasion de ces fêtes de la mer, admirer des maquettes de bateaux, visiter l'ancienne boucane du Grand quai, visiter les ateliers d'artistes à l'ancienne boucane Levacher, quai de Maupassant ou participer à des conférences aux Pêcheries.

En collaboration avec le Parc éolien en mer de Fécamp et l'office de tourisme, deux sorties sont aussi proposées sur le parc, à 10h et 15h, au profit de la rénovation de la chapelle Notre-Dame-du-Salut, si chère aux Terre-Neuvas. "C'est la chapelle des marins, on l'a dans notre cœur, mais tout est à refaire", rappelle Daniel Savoye. La toiture, la charpente, les murs, les enduits, les vitraux ou l'aménagement… Au total, 2,5 millions d'euros sont nécessaires pour sauvegarder la chapelle.

Christophe Cusseau, directeur de l'office de tourisme Impossible de lire le son.

Pratique. Démonstrations de découpe de morue samedi 21 et dimanche 22 juin, dans l'après-midi, sur le quai Bérigny de Fécamp. Visites du parc éolien en mer à 10h et 15h, samedi 21 juin. Tarif : 35€ par personne, 25€ pour les 6-14 ans. Billetterie ouverte en ligne. La totalité des bénéfices sera reversée à l'Association des Terre-Neuvas pour la rénovation de la chapelle.