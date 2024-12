Repas de fêtes. Bien choisir ses huîtres : l'avis d'un ostréiculteur normand

Les huîtres et autres fruits de mer sont un grand classique des repas de fêtes. Mais comment bien les choisir et éviter les mauvaises surprises ? Marc Vivier, ostréiculteur à Meuvaines, dans le Calvados, nous donne quelques conseils.

Il tient d'abord à rappeler une information importante : les contrôles sanitaires, en interne ou via les services de l'Etat, sont nombreux, et encore plus lors de la période des fêtes. "Il faut savoir que nous sommes des professionnels, si nous mettons une huître sur le marché, c'est qu'il n'y a pas de risques."

Le conseil de Marc Vivier

Toutefois, il y a une petite vigilance à adopter lorsque vous serez devant votre plateau de fruits de mer. Tout d'abord, prenez vos précautions pour éviter toute coupure au moment d'ouvrir le coquillage.

Ensuite, "quand vous l'ouvrez, il faut qu'il y ait de l'eau dedans. C'est vraiment la seule chose à regarder. Il se peut que lors du conditionnement, l'huître prenne un choc, et que la coquille se casse. Là, il faut éviter de la manger, car il peut y avoir des saletés qui entrent dedans", recommande Marc Vivier.

Après une période très difficile l'an passé, marquée par une interdiction de vendre les huîtres sur certains secteurs normands, mais pas le sien, il espère bien rebondir, et regagner la confiance des consommateurs.

