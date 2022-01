Rouen. Rouen : poussée par les travaux, la Fête du ventre espère s'étendre

Au fil des années et de son expansion, la Fête du ventre et de la gastronomie normande commençait à se sentir à l'étroit dans les petites rues piétonnes du centre-ville de Rouen (Seine-Maritime). "Avec la pression de la foule, certains producteurs pouvaient même manquer des ventes", assure Patrice Ducellier, membre de l'association Rouen conquérant qui organise l'événement.

Étendre le périmètre de la fête

Mais pour la 19e édition, qui se tient le samedi 13 et le dimanche 14 octobre 2018, la donne va changer. Avec les travaux menés par la Métropole dans les rues Rollon, Écuyère et Guillaume-le-Conquérant, la manifestation doit en partie migrer à quelques mètres plus à l'est de la ville. Si les places du Vieux-Marché et de la Pucelle accueilleront toujours des animations, c'est la rue Jeanne-d'Arc qui sera fermée à la circulation pour accueillir un marché réunissant plus de 160 exposants.

Et comme la demande pour s'installer est croissante, les organisateurs veulent voir plus grand pour la suite. Si la 20e édition, l'année prochaine, s'annonce déjà "grandiose" selon Patrice Ducellier, elle pourrait surtout s'étendre sur un espace plus important. "Les travaux seront terminés et nous pourrons récupérer les rues habituelles. Mais si on prouve que ça se passe bien aussi dans la rue Jeanne-d'Arc, nous pourrions aussi la conserver", espère Jean-Claude Talloir, le président de l'association. En attendant une telle opportunité, les organisateurs restent focalisés sur cette édition 2018 pour laquelle ils espèrent entre 120 000 et 150 000 visiteurs sur les deux jours.