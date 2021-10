Hors Normandie. Ils s'affrontent tous les jours depuis 2001 sur Mario Kart pour savoir qui prépare le thé !

L'histoire commence en 1999, quand les parents de Louis Hvejsel Bork lui offrent à Noël la Nintendo 64, avec le jeu Mario Kart inclus. Mais très vite, le couple devient accro au jeu de karting, à tel point qu'en 2001 ils décident que le thé sera préparé par celui qui perd le tournoi (de quatre courses), plus trois batailles.

Après 18 années à jouer, le couple a atteint un gros niveau et connaît forcément toutes les astuces du jeu, ils ont donc établi des règles et "se sont mis d'accord pour ne pas utiliser les raccourcis et ne pas tricher". Lui incarne le personnage de Toad et elle le dinosaure vert Yoshi, ou Wario pour les batailles.

L'histoire ne dit malheureusement pas qui des deux adultes parvient le plus souvent à l'emporter, mais cela évite les disputes depuis 18 ans, ils ne sont donc pas près de s'arrêter !

La photo du couple a été mise en ligne par le fils lui-même sous le pseudo bork1138 sur le forum américain Reddit et sur Instagram.

