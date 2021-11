Après le cronut et le cragel, voici... le taco croissant !

Plus rien ne semble arrêter le fast-food spécialisé dans la cuisine Tex-Mex dans sa quête de la meilleure recette pour le petit-déjeuner. Puisqu'après le taco gaufre et le taco brioche, il s'attaque à la célèbre viennoiserie au beurre typiquement française.

Il s'agit donc d'un croissant feuilleté, plié comme un taco et rempli de... bacon, saucisses, d'œuf et de fromage. Commercialisés pour l'instant à Cleveland et dans l'Ohio, sa distribution à l'échelle nationale n'est pas encore prévue à court terme.

Ca a l'air succulent mais je pense que vous en mangez un, vous faites vos réserves pour une bonne semaine !