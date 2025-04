Caen. Un invité d'honneur très spécial au festival et salon du livre Epoque

Tout événement organisé à Caen revêt un caractère spécial en 2025. En cette année du Millénaire, le festival et salon du livre Epoque n'y fait pas exception. Il se déroulera du 23 au 25 mai, et "n'aura pas d'invité d'honneur, car l'invité d'honneur, c'est le Millénaire et la ville de Caen", glisse Patrick Nicolle, maire adjoint à la culture. Après avoir attiré 28 000 visiteurs l'an passé, avec sa librairie et sa programmation entièrement gratuite, le festival revient pour faire encore mieux.

Cette édition mettra en lumière les 1 000 ans de Caen, avec un fil rouge : "Prendre le temps." "C'est important dans un monde où tout semble aller trop vite, de se tourner vers notre passé, nos souvenirs", poursuit l'élu. Parmi les nouveautés de cette année, la programmation jeunesse se trouvera désormais également à l'hôtel de Ville.

Les auteurs caennais à l'honneur

"On a fait le choix d'avoir des invités de la scène culturelle locale", affirme Annie-Rose Pichonnier, responsable du festival. Vous retrouverez ainsi durant le week-end Marie Drucker, Xavier Le Clerc, Stéphane Simmonet, Téb, ou encore Marie-Agnès Gillot. L'auteur-illustrateur de BD Xavier Coste présentera lui une exposition en collaboration avec Antoine de Caunes. Ils ont réalisé ensemble Il Déserte : Georges ou la vie sauvage. Cet ouvrage raconte l'expérience de Georges de Caunes, le père d'Antoine, qui s'est isolé sur une île déserte, voulant vivre comme Robinson Crusoé. "Nous aurons des objets et des dessins lui ayant appartenu."

De très nombreuses animations

Que ce soit des rencontres, des lectures, de la musique, de la danse… Chacun trouvera son compte parmi une centaine de manifestations durant ces trois jours de festivités. "Nous faisons le choix d'avoir un festival généraliste, pour les plus petits comme les plus âgés", explique Annie-Rose Pichonnier.

Pratique. Epoque, du 23 au 25 mai. Programme sur https://caen.fr/epoque.