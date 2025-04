Haras du pin. Pas de courses à l'hippodrome de la Bergerie dimanche 4 mai : la piste est trop sèche

Il fait trop beau pour la saison ! Ce mercredi 30 avril, la société des courses du Haras du pin a été contrainte d'annuler la 2e réunion du Meeting de printemps, prévue dimanche 4 mai sur l'hippodrome de la Bergerie à Ginai. "L'absence de pluies récentes et l'incertitude de celles annoncées ne permettent pas de garantir une souplesse suffisante de la piste", précise l'organisation des courses nationales, France Galop.

Un engagement pour la qualité et la sécurité des courses

Le sol de l'hippodrome est trop sec et dangereux pour les chevaux et leurs cavaliers. "Nous espérons que les professionnels, les passionnés et nombreux visiteurs de l'hippodrome de la Bergerie comprendront notre choix qui reflète notre engagement à préserver la qualité et la sécurité des courses", écrit sur ses réseaux sociaux la société des courses du Pin.

La date du report éventuel de la réunion sera communiquée ultérieurement. Deux autres réunions des Courses du pin sont organisées à l'automne les 12 et 26 octobre.