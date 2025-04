Le Pin-au-Haras. Courses, animation et bonne humeur : cap sur l'hippodrome de la Bergerie ce dimanche 13 avril !

Envie d'un dimanche différent, rythmé par l'adrénaline des courses et la douceur d'un cadre bucolique ? Direction l'hippodrome de la Bergerie, au Haras du Pin, dimanche 13 avril.

Dès 13h, place au spectacle avec des courses de galop plat et d'obstacles, dans une ambiance à la fois authentique et conviviale. Un programme pensé pour tous : amateurs de courses, familles en quête de sortie originale ou simples curieux en mal de grand air.

L'événement se veut résolument accessible, même pour celles et ceux qui ne connaissent rien aux courses hippiques. Ici, on vient avant tout pour partager un bon moment avec des animations pour les enfants et des food-trucks.

Eric de Catheu, le président des courses, nous détaille le programme de l'événement :