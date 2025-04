Jeu . Gagnez 2 places VIP pour le Meeting de Printemps à l'hippodrome de la Bergerie

La Société des courses du Haras-du-Pin organise sa journée de réouverture hippique sur l'hippodrome de la Bergerie, situé à Ginai.

Au programme plusieurs compétitions et animations :

Trois courses de plat et quatre courses d'obstacles, dont trois steeple-chases et un cross-country. Les points forts de la journée seront le Prix du Haras des Éclos – Espace Clos (3 700 m) et le Prix du Haras du Cadran (4 300 m).

De nombreuses animations sont également prévues pour satisfaire tout le monde : un marché de producteurs, des jeux en bois et des baptêmes de poney pour les enfants, ainsi que de nombreux lots à gagner. Restauration possible sur place.

Date : dimanche 13 Avril à l'hippodrome de la Bergerie

Tentez votre chance en remplissant le formulaire ci-dessous avec vos informations personnelles. Les gagnants seront tirés au sort le vendredi 11 Avril à 11h.