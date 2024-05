Hippisme. Sept épreuves de galop au programme des courses du Pin

Les courses du Pin organisent leur deuxième réunion de l'année mercredi 8 mai à l'hippodrome de la Bergerie à Ginai, situé sur le domaine du Haras du Pin. Sept courses de galop (plat, steeple et cross) sont programmées, auxquelles se greffent deux courses de poney pour des championnats régionaux.

Entre chaque course, profitez des rythmes latinos du groupe de musique The Cubaners, du bar à huîtres ou encore du Bus glacé. Pour les plus jeunes, des baptêmes de poney sont proposés ainsi que des structures gonflables. L'hippodrome de la Bergerie ouvre ses portes dès 11h30. Début des opérations à 14h.