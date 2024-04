Hippisme. Le retour des courses du Pin sur l'hippodrome de la Bergerie

Les courses du Pin font leur retour à l'hippodrome de la Bergerie, dimanche 21 avril. Au total, sept courses sont programmées pour la première réunion de la saison avec du plat, du cross et du steeple. En parallèle, le public pourra profiter de diverses animations : village d'exposants, défilés d'équipages de vénerie ou encore concert de trompe de chasse, et pour les petits, baptêmes de poney et structures gonflables.

Situé sur le domaine du Haras du Pin, l'hippodrome de la Bergerie est installé à l'extérieur du site principal sur la commune de Ginai. "C'est un hippodrome implanté en pleine nature sur 30 hectares. C'est un endroit magnifique. Ça vaut le coup de voir ce site parce qu'il est assez exceptionnel", décrit Denis Riquier, vice-président des courses du Pin. "C'est un site classé où les courses ont débuté dès 1850", précise-t-il.

Début des opérations à 14h à l'hippodrome de la Bergerie, dimanche 21 avril. Un second rendez-vous printanier sera organisé le 8 mai.